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اندلاع حرائق قرب حرم جامعة في ولاية ميسيسبي الأميركية

2022-11-08

جاكسون-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية وقوع حرائق عدة قرب جامعة جاكسون الحكومية في ولاية ميسيسبي.

ونقلت اسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها: “إن شخصاً أقدم على إشعال الحرائق بالقرب من حرم جامعة ولاية جاكسون، أحدها في كنيستين وآخر في ملعب البيسبول التابع للجامعة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى”.

وأضافت: إن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحرائق جاءت مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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