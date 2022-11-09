ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

قفزت أسعار الذهب اليوم أكثر من اثنين بالمئة مدعومة بتراجع الدولار، وعائدات السندات، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 1714.32 دولاراً للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2.1 بالمئة عند التسوية إلى 1716 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة نحو ثلاثة بالمئة إلى 21.39 دولاراً للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر حزيران.

وربح البلاتين 2.1 بالمئة ليصل إلى 999.13 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1928.63 دولاراً للأوقية.

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