دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف عن افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الأسماك بكل فروعها، اعتباراً من 8-11-2022 ولغاية 29-12-2022 بمقنن 100 كغ من النخالة للدونم الواحد، بغض النظر عن نوع التربية.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتم تسليم المقننات العلفية للمزارع السمكية المرخصة وقيد الترخيص، بناء على جداول اسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية، وذلك بعد إجراء الكشف الحسي على هذه المزارع، مشيرة أنه يمنح مربي الأسماك أو المزارع السمكية الذين يرتبطون بعقود مع القطاع العام نفس المقنن العلفي المذكور.

كما عدلت المؤسسة المقنن الممنوح لمربي الخيول بكل فروعها ليصبح 80 كغ من النخالة للرأس الواحد من الخيول المسجلة و 60 كغ من النخالة للرأس الواحد من الخيول المؤهلة للتسجيل و40 كغ من النخالة للرأس الواحد من الخيول المحلية، لافتة أنه يحق لمربي الخيول الذين استلموا مخصصاتهم من شهر تشرين الثاني 2022 استلام الكمية الإضافية إن رغبوا بذلك.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف في الرابع والعشرين من الشهر الماضي عن افتتاح دورة علفية جديدة لمربي الأبقار بكل فروعها في المحافظات عدا الحسكة اعتباراً من 1-11-2022 ولغاية 29-12-2022.

مهران معلا

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