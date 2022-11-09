مسؤول أوروبي يتوقع انكماشاً للاقتصادات الأوروبية بحلول الشتاء

بروكسل-سانا

توقع مفوض شؤون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني اليوم أن تشهد اقتصادات منطقة اليورو بالتكتل انكماشاً بحلول أشهر الشتاء المقبلة، بفعل استمرار الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة.

ونقلت سكاي نيوز عن جينتيلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الـ 19 قوله: “نرى أموراً كثيرة تشير إلى انكماش في النشاط الاقتصادي هذا الشتاء في الأشهر المقبلة”، مشيراً إلى أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى 10.7 بالمئة.

وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل معاً لتحسين أدائنا لأسباب ليس أقلها أننا نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة لبعض الوقت في المستقبل.

بدوره رئيس مجموعة اليورو باسشال دونوهو وخلال المؤتمر الصحفي ذاته قال: إن الجميع يعرف منذ بعض الوقت أن الاقتصاد في منطقة اليورو يتباطأ لافتاً إلى أن المفوضية الأوروبية قد كانت تتوقع نمواً بنسبة 2.3 بالمئة لعام 2023 مشيراً إلى أن أحدث رقم للنمو في منطقة اليورو في تشرين الاول هو 0.5 بالمئة.

وتابع: إن الصورة الأوسع للتضخم والاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي ستؤثر في البنوك الأوروبية، والقطاعات المالية فيها على نطاق واسع.

وأضاف: نحن بحاجة إلى الحفاظ على سياسات سليمة ومواصلة رصدنا الدقيق.

ووفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية فقد أنفقت حكومات منطقة اليورو بشكل جماعي حتى الآن نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على دعم الطاقة لهذا العام، أي نحو 200 مليار يورو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency