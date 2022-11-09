غداً انطلاق فعاليات ملتقى بوابة العمل في دمشق

دمشق-سانا

تنطلق غداً فعاليات ملتقى بوابة العمل الذي تقيمه مؤسسة إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة السورية للتنمية وشركة سيرتيل، وذلك في فندق شيراتون دمشق.

ويستمر الملتقى على مدى يومين، ويشارك فيه أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات والصناعات، و 100 شركة في الواقع الافتراضي تعرض المئات من فرص العمل المتنوعة ضمن شركات الاتصالات والصناعات الغذائية والدوائية والمنظمات الدولية والبنوك والشركات الهندسية وغيرها.

ويهدف الملتقى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، والتشبيك بين الخريجين الجدد وأصحاب العمل الراغبين بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.

يشار إلى أن مؤسسة الموارد البشرية تأسست عام 2007 وتهدف لنشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص والأهلي.

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