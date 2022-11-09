غوتيريش ينوه بالدور الروسي خلال مفاوضات المناخ الدولية

القاهرة-سانا

أعرب أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره العالي لمساهمة روسيا في عملية المفاوضات الدولية الجارية فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وذكرت روسيا اليوم أن غوتيريش شدد خلال مباحثاته مع مبعوث الرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إيديلغيرييف على هامش قمة المناخ في مصر على أهمية مناقشة قضايا الخسائر والأضرار الناجمة عن عواقب تغيير المناخ والتمويل، منوهاً بالوقت نفسه بمساهمة روسيا في عملية المفاوضات الدولية الرامية لتكثيف الجهود لمكافحة تغيير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس.

وكان غوتيريش جدد أمس دعوته العالم إلى التعاون إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مؤكداً أن العالم مخير بين التضامن لمواجهة هذا التحدي أو السير نحو الانتحار الجماعي.

يشار إلى أن اتفاقية باريس التي انسحبت منها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتبر أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ تم التوصل إليه في الثاني عشر من كانون الأول 2015 بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة وتلزم باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

من جهة ثانية وفيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى تنفيذ هذه الاتفاقية من أجل تجنب أزمة الغذاء العالمية.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعتا في الـ 22 من تموز الماضي على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

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