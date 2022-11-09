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إيران: ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب طهران

2022-11-08

طهران- سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد محمد رضا مير حيدري في محافظة أصفهان ضبط أكثر من طنين من المخدرات وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا عن حيدري قوله في تصريح: “إن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من الكشف عن شحنة مخدرات كبيرة داخل المحافظة، واتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على العناصر المهربة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تفكيك 3 عصابات رئيسية ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأوضح حيدري أنه تم في هذه العمليات ضبط ما يزيد على طنين اثنين، و10 كغ من أنواع المخدرات، والقبض على 23 عنصراً ومصادرة 3 قطع سلاح حربي، وكمية من الذخيرة، و6 سيارات صالون خفيفة وثقيلة كانت في حوزة المهربين.

وتواصل السلطات الإيرانية جهودها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، حيث سقط ما يزيد على ثلاثة آلاف و800 قتيل و12 ألف معاق من رجال الشرطة والأمن خلال ملاحقتهم لعصابات التهريب الناشطة في مناطق عدة بالبلاد.

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