البلجيكي هازارد يحسم مصيره بالرحيل عن ريال مدريد

مدريد-سانا

حسم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد مصيره مع نادى ريال مدريد الإسباني بالرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن هازارد 31عاماً قرر بشكل نهائي عدم تجديد عقده مع الفريق والرحيل قبل انتهاء عقده الممتد حتى عام 2024، وسط اهتمام نادى نيوكاسل يونايتد الانكليزي بضمه.

يذكر أن هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو، قادماً من تشيلسي، لكنه عانى من إصابات متكررة أثرت على مشاركته باستمرار مع الميرنغي بالمواسم الماضية.

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