مقتل ضابط شرطة بلغاري بإطلاق نار على الحدود مع تركيا

صوفيا-سانا

أعلنت السلطات البلغارية مقتل ضابط شرطة بلغاري، إثر إطلاق نار وقع على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن وزير الداخلية البلغاري إيفان دميردجييف قوله: إن “شخصاً مجهولاً أطلق النار على ضابط في شرطة الحدود وجندي، كانا يقومان بدورية على جزء من الحدود بالقرب من قرية غوليام ديرفينت، ما أسفر عن مصرع ضابط الشرطة، فيما نجا الجندي من الحادث”.

وأشار الوزير إلى أنه “تم إرسال دوريات حدودية إضافية إلى مكان الحادث، فيما لم يتم القبض على المهاجم الذي يعتقد أنه موجود على الأراضي التركية”، داعياً الجانب التركي إلى “اتخاذ مبادرة فعالة بشأن المهاجرين”، وأضاف: “طلبت الشيء نفسه من وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول والمفوضية الأوروبية”.

ونشرت بلغاريا 350 جندياً و40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا لمساعدة شرطة الحدود في التعامل مع تدفق المهاجرين المتزايد، وستقوم تلك القوات بدوريات مشتركة على طول الحدود البالغة 259 كيلومتراً مع تركيا.

وتقع بلغاريا وهي من دول البلقان، ضمن ممر رئيسي للمهاجرين إلى أوروبا.

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