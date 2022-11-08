العدوان السعودي يمنع سفينة وقود جديدة من الوصول لميناء الحديدة اليمني

صنعاء-سانا

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم أن قوى العدوان السعودي احتجزت سفينة وقود جديدة، ومنعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث بإسم الشركة عصام المتوكل قوله في تغريدة: إن “تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل ديتونا، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي”.

وأشار إلى أن “احتجاز السفن النفطية يأتي إمعاناً في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني”.

واحتجز العدوان السعودي السبت الماضي سفينة الديزل (سوبرانو سيرين)، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش.

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