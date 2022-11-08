القنيطرة-سانا

نفذت الفعاليات الرسمية والأهلية وبمشاركة شعبية بالتعاون مع محافظة القنيطرة وإدارة بنك الدم والاتحاد الوطني لطلبة سورية، حملة تبرع بالدم دعماً لجرحى الجيش العربي السوري، وذلك في وحدة قطف الدم بمشفى الشهيد ممدوح أباظة.

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران خلال مشاركته في الحملة، لفت إلى ان رمزية ودلالات الحملة ومعانيها الوطنية والإنسانية تجسد وحدة وتماسك أبناء الشعب السوري.

وبين أن التبرع بالدم واجب وطني وأخلاقي وإنساني وتأكيد على متابعة طريق المقاومة والنضال حتى انتصار سورية على الإرهاب وأدواته، مشيراً إلى استمرار حملات التبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المعنية لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد عدد من المتبرعين أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن أن نقدمه لبواسل جيشنا، وهي بمثابة عربون محبة ووفاء لتضحيات حماة الأرض والعرض.

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