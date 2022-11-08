مادورو: البلدان الرأسمالية تتحمل مسؤولية أزمة المناخ العالمية

القاهرة-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن البلدان الرأسمالية تتحمل مسؤولية أزمة المناخ العالمية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مادورو قوله خلال مشاركته في قمة المناخ (كوب 27) في مصر: إن اقتصادات هذه الدول هي من لوث ولا يزال يلوث الكوكب لمصلحة منفعتها الذاتية.

وأضاف مادورو: إن الشعب الفنزويلي من جانبه مضطر أن يدفع ثمن عواقب اختلال التوازن الذي تسببه الاقتصادات الرأسمالية الكبرى في العالم، ودعا إلى “حماية منطقة الأمازون”، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية أمريكا الجنوبية كلها.

وكانت فعاليات مؤتمر “كوب 27 للمناخ”، الذي يأتي في إطار محاولات إعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته، بدأت أول أمس في مصر بمشاركة 200 دولة.

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