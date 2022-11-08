موسكو: ليس لدينا شروط مسبقة للتفاوض مع أوكرانيا سوى إظهارها حسن النية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو أن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف أن تظهر حسن النية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رودنكو قوله في تصريح للصحفيين: إن أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا وهذا هو خيارهم.. أما نحن فقد أعلنا دائماً استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي قطعت دون أن يكون ذلك بسببنا.

وتابع: لا توجد شروط مسبقة من جانبنا باستثناء الشرط الرئيسي ألا وهو أن تظهر أوكرانيا حسن النية.

إلى ذلك أكد رودنكو أن الجانب الروسي لا يجري أي مفاوضات مع الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا.. مضيفاً: أما بالنسبة للمفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه الكهروذرية فهي ما زالت جارية ولدينا مقترحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدرسها سلطاتنا المختصة.

وحول صفقة الحبوب أعرب المسؤول الروسي عن عدم رضا موسكو عن كيفية تنفيذ الشق الروسي في إطار صفقة الحبوب، وقال: لا نشهد تقدما كبيراً في مجال تنفيذ القسم الروسي.. سنأخذ كل العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار نهائي بشأن التمديد للصفقة.

وكانت روسيا أعلنت في الـ29 من الشهر الماضي تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات نظام كييف على سيفاستوبول، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأول من الشهر الجاري إمكانية عودة بلاده إلى صفقة الحبوب بعد التحقيق في الهجوم الإرهابي.

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