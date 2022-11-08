ألف شخص أجروا فحوصات مجانية في مشفى حماة الوطني للتقصي عن السرطان

حماة-سانا

استفاد ألف شخص من الفحوصات المجانية التي أجرتها الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حماة في الـ 19 من أيلول الماضي وحتى تاريخه.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمشفى الدكتور سليم خلوف لمراسل سانا أن نحو 600 سيدة يبلغن من العمر 40 عاماً فما فوق أجرين فحوصات شعاعية للثدي “ماموغرام”، و 230 سيدة أجرين فحص لطاخة للتقصي عن سرطان عنق الرحم، فيما تم سحب عينة دم من 170 شخصاً للتقصي عن سرطان البروستات لرجال تفوق أعمارهم الخمسين عاماً، مبيناً أن الكادر العامل في المشفى قدم جميع التسهيلات اللازمة للمراجعين من أجل إتمام الفحوصات بالشكل الأمثل.

ولفت الدكتور خلوف إلى أن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان كان لها أثر إيجابي لأنها ساهمت في تحقيق التشخيص المبكر للمراجعين، وبدء رحلة العلاج ورفع نسبة الشفاء من هذه الأمراض، مشيراً إلى أن الحملة تنتهي غداً الأربعاء في حال تمديدها من قبل الجهات المختصة.

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