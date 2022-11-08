مدفيديف: واشنطن وحلفاؤها متمسكون بالعقلية الاستعمارية

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا يتمسكون بعناد بآراء عفا عليها الزمن، وبالسياسة الاستعمارية الجديدة، ما يهدد بإيصال الأمور إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله في خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي لحزب روسيا الموحدة حول الأمن الدولي في سياق عدم الاستقرار الجيوسياسي : إن دولاً غربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة وعدداً من شركائها الصغار لا تزال بالرغم من الواقع الحالي تتمسك بآراء عفا عليها الزمن منذ وقت بعيد، وهي في الواقع الآراء والعقائد السياسية الاستعمارية الجديدة وترفض في الوقت نفسه أخذ مواقف وإرادة الدول ذات السيادة بعين الاعتبار، وهو طريق مسدود يقود إلى فقدان العديد من القيم التقليدية وإلى عولمة قضايا التنمية الاقتصادية وانتهاك حقوق وحريات المواطنين.

وأضاف: إن إرساء الثقة بين الدول وضمان أمنها وضمان التنمية الثابتة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب، مشدداً في هذا الإطار على أن أي دولة لن يكون بإمكانها بمفردها التعاطي ومعالجة قضايا الإمدادات الغذائية والأمن الوبائي والمعلوماتي والاقتصادي، وهذا أمر واضح تماماً اليوم.

وشدد مدفيديف على ضرورة مواجهة تهديدات الإرهاب ومحاولات التحريض على النزاعات العسكرية.

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