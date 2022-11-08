ضبط مستودعي زيوت وتمور ومحطة محروقات ومعتمدي خبز مخالفين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودع زيوت بمخالفة الغش وآخر لتمور مصابة بالحشرات ومحطة محروقات ومخابز ومعتمدي خبز ومعامل أجبان وملح طعام ومركزي بيع مواد أساسية جملة جميعها مخالفة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط مستودع زيوت في صحنايا بمخالفة الغش بذات البضاعة وتزوير ماركات ومستودع تمور في عربين بمخالفة حيازة مواد مصابة حشريا وتم حجز كمية 8160 كغ من المادة ،كما تم ضبط محطة محروقات في صحنايا بمخالفة النقص في رصيد المحطة لمادة البنزين و بلغت قيمة التغريم 000ر388ر8 ليرات سورية.

وحسب المديرية تم ضبط ثلاثة مخابز تموينية في خربة الورد و سقبا و العتيبة بمخالفتي سوء صناعة الخبز وعدم التقيد بأوقات العمل وأربعة معتمدي خبز تمويني بمخالفة الامتناع عن البيع وعدم تسليم كامل المخصصات ونقص في التخريجات وبلغت قيمة التغريم 700590 ليرة سورية.

كما تم ضبط معامل أجبان وملح طعام بمخالفة طرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق ومركزي جملة في التل وعقربا بمخالفة البيع بسعر زائد و عدم إعطاء فواتير لمواد أساسية.