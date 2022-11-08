تربية الحسكة: إنهاء تأمين حاجة مدارس المحافظة من مادة المازوت

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة تأمين كامل حاجة مدارس المحافظة من مادة المازوت الخاصة بالتدفئة.

وبينت مديرة التربية بالمحافظة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أنه تم الانتهاء من عملية تعبئة مادة المازوت لزوم التدفئة في مدارس مدينتي الحسكة والقامشلي وريفيهما وتل حميس، وبلغت الكميات التي تم توزيعها بشكل كامل 99975 ليتراً، مشيرة إلى حرص مديرية التربية على الانتهاء من تأمين حاجة المدارس والقاعات الصفية والإدارية قبيل انخفاض درجات الحرارة.

يذكر أن لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة مستمرة بتأمين مادة المازوت للأهالي في مدينة الحسكة وتوزيعها عليهم بالتتابع.

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