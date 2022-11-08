SCS-NET

تربية الحسكة: إنهاء تأمين حاجة مدارس المحافظة من مادة المازوت

2022-11-08

الحسكة-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة تأمين كامل حاجة مدارس المحافظة من مادة المازوت الخاصة بالتدفئة.

وبينت مديرة التربية بالمحافظة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أنه تم الانتهاء من عملية تعبئة مادة المازوت لزوم التدفئة في مدارس مدينتي الحسكة والقامشلي وريفيهما وتل حميس، وبلغت الكميات التي تم توزيعها بشكل كامل 99975 ليتراً، مشيرة إلى حرص مديرية التربية على الانتهاء من تأمين حاجة المدارس والقاعات الصفية والإدارية قبيل انخفاض درجات الحرارة.

يذكر أن لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة مستمرة بتأمين مادة المازوت للأهالي في مدينة الحسكة وتوزيعها عليهم بالتتابع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بدء تسليم مادة المازوت لزوم عمل حصادات القمح في السويداء

السويداء-سانا بدأ اتحاد الفلاحين في محافظة السويداء تسليم مادة المازوت لزوم عمل حصادات محصول القمح

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved