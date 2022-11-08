انخفاض الأسهم الأوروبية

لندن-سانا

استهلت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض لتتصدر شركات التعدين موجة الانخفاضات مع توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 هبط بواقع 0.4 بالمئة، وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8 بالمئة مقتفياً أثر أسعار المعادن الأساسية.

كما تراجعت أسهم عمالقة السلع الفاخرة بما في ذلك “ال في ام اتش” وهيرميس إنترناشونال 0.9 بالمئة و 1.3 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم باندورا 7.5 بالمئة ليتفوق على المؤشر ستوكس 600 ،بعدما أعلنت الشركة الدنماركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

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