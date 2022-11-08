البنك المركزي الروسي: نظامنا المصرفي صمد في مواجهة العقوبات

موسكو-سانا

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن النظام المصرفي في بلادها صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات رغم تعرضه لضربات العقوبات الغربية، مشيرة إلى أنه ما زال يحتفظ بإمكانية الإقراض وهامش أمان.

ونقلت سبوتنيك عن نابيولينا قولها خلال اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما الروسي إن “العقوبات الغربية غيرت جغرافية الواردات والصادرات الروسية وكسرت الروابط الاقتصادية الخارجية القديمة وهي تتطلب ظهور روابط جديدة” مؤكدة أن الاقتصاد يمر حالياً بفترة تحول هيكلي.

وأوضحت نابيولينا أنه وفقاً لتوقعات البنك المركزي فإن التضخم في روسيا سيبلغ ما بين 12 و13 بالمئة بنهاية العام الحالي، وبحلول نهاية العام المقبل سيتباطأ إلى ما بين 5 و7 بالمئة، وفي المستقبل سيعود إلى المستوى المستهدف وهو 4 بالمئة مشددة على أن “الطريقة الرئيسية لحل مشاكل المدفوعات الاقتصادية الأجنبية هي تعزيز الثقة في الروبل، حيث نرى أنه عند التحول إلى العملات الوطنية يولي الشركاء اهتماماً لاستقرار الروبل الذي يسهم بدوره في انخفاض التضخم”.

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