مديرية نقل الرقة تنجز خدمة مطابقة الأحكام القضائية

الرقة-سانا

أنجزت مديرية النقل في محافظة الرقة خدمة مطابقة الأحكام القضائية، وذلك تبسيطاً لإجراءات معاملات المركبات.

وأوضح مدير نقل الرقة المهندس خلف الحمود في تصريح لمراسل سانا أنه كان يتم في السابق إرسال الحكم القضائي لمديرية النقل في المحافظة التي صدر منها عن طريق البريد أو الإيميل لتتم مطابقته مع الجهة التي أصدرت الحكم القضائي (المحكمة)، وبعد المطابقة تتم إعادة إرساله بالبريد للمديرية التي طلبت المطابقة، وهذا الإجراء كان يستغرق وقتاً طويلاً.

وبين الحمود على أن مديرية النقل أنجزت خلال الشهر الماضي 2880 معاملة منها 9 معاملات تسجيل حديث، و272 نقل ملكية و165 تجديد رخصة سير و1548 كشف اطلاع، والرسوم المستوفاة بلغت أكثر من 70 مليون ليرة سورية.

يذكر أن وزارة النقل طلبت من مديرياتها بالمحافظات إنجاز خطوة معاملة مطابقة الأحكام القضائية ضمن مديرية النقل نفسها، بدلاً من إرسالها بالبريد العادي أو الإلكتروني.

محمد الفرج

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency