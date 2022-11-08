فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع لعامين

كراكاس-سانا

أعلنت وزارة النقل الفنزويلية أن فنزويلا وكولومبيا استأنفتا الرحلات الجوية المتبادلة، حيث جرت آخر رحلة بين كراكاس وبوغوتا منذ أكثر من عامين.

وقال وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكيز عبر تويتر: إنه “بناء على تعليمات من الرئيس نيكولاس مادورو تم استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كولومبيا… ويسعدنا بناء علاقات مع هذا البلد الشقيق”.

وكان زعيما فنزويلا وكولومبيا نيكولاس مادورو وغوستافو بيترو وقعا الأسبوع الماضي إعلاناً مشتركاً، حول مجالات التعاون الرئيسية للفترة المقبلة.

وبعيد تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو والذي هو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا في السابع من آب الماضي تم الاتفاق بينه وبين مادورو على إعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية، والتي قطعت في الـ 23 من شباط 2019 بسبب استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا ودعم حكومتها للمعارضة اليمينية في كراكاس.

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