الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة في المناطق الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً، ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطراً على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية محذرة من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الجنوبية وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…