احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ترتفع لأكثر من 3 تريليونات دولار

بكين-سانا

ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.0524 تريليونات دولار نهاية تشرين الأول من العام الجاري.

ونقلت شينخوا عن بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي قولها: “إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت إلى 3.0524 تريليونات دولار أمريكي نهاية الشهر المنصرم بزيادة قدرها 23.5 مليار دولار عن الشهر الأسبق، وذلك بسبب التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول”.

وبينت الهيئة أنه بسبب توقعات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الكلية لدى الدول الكبرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، فيما شهدت أسعار الأصول المالية العالمية تفاوتاً الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبقى احتياطيات النقد الأجنبي الصينية مستقرة بشكل عام مع الدعم الناجم عن المرونة القوية والإمكانات الكبيرة والفضاء الواسع للتحرك والأسس السليمة طويلة المدى للاقتصاد الصيني.

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