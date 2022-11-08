رايو فاليكانو يفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق رايو فاليكانو الإسباني على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأحرز اللاعب سانتي كوميسانا الهدف الأول لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، ثم نجح لوكا مودريتش في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ 37 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

كما نجح اللاعب إيدر ميليتاو في تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة الـ 41 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل ألفارو جارسيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف اللاعب أوسكار تريغو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 67 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يتنازل ريا ل مدريد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني لغريمه برشلونة، حيث احتل المركز الثاني ووصافة الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة 34، في حين يتواجد رايو فاليكانو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

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