ناسا: خسوف نادر للقمر لن يتكرر إلا بعد ثلاث سنوات

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم عن خسوف كلي للقمر يوم غد الثلاثاء ، وحدوث ظاهرة القمر الدموي التي لن تتكرر إلا في عام 2025.

وقال الخبراء في وكالة الفضاء الأمريكية : إن الخسوف سيكون مرئياً بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والوسطى وفي الإكوادور وكولومبيا والأجزاء الغربية من فنزويلا وبيرو ومع ذلك فإن آسيا وأستراليا ونيوزيلندا سيشاهدون الخسوف لكن القمر قد لا يظهر باللون الأحمر.

ويحدث القمر الدموي فقط عندما يكون القمر في خسوف كلي ، حيث يكون القمر تحت ظل الأرض بالكامل لكن تتسرب بعض أطياف الشمس الحمراء المنعكسة من الأرض أثناء شروق الشمس أو غروبها ، ومع تمدد تلك الموجات الحمراء وعندما يضرب هذا الضوء سطح القمر فإنه يظهر باللون الأحمر مسبباً ظاهرة القمر الدموي.

أما ظاهرة الخسوف فتحدث عندما يسقط القمر بكامله تحت ظل الأرض أثناء حركته من الغرب للشرق ، وتكون الشمس والقمر والأرض في حالة اقتران كوكبي، حيث تحجب الأرض كل أشعة الشمس التي تقع على القمر.

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