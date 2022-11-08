تحذيرات من تلاشي الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي بحلول 2050

لندن-سانا

حذرت شبكة أبحاث المبادرة الدولية المعنية بمناخ الغلاف الجليدي في تقرير نشرته اليوم من تسبب تغير المناخ بسرعة ذوبان المناطق المتجمدة في العالم متوقعين أن يختفي الجليد البحري في القطب الشمالي في الصيف بحلول عام 2050.

ونقلت رويترز عن التقرير الذي نشرته الشبكة تزامناً مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية: إنه وخلال هذا العام فقط سقطت أمطار على شرق القارة القطبية الجنوبية في آذار حين بلغت درجات حرارة الهواء ارتفاعاً استثنائياً وخلال فصل الصيف فقدت جبال الألب خمسة بالمئة من غطائها الجليدي كما سجلت غرينلاند رقماً قياسياً جديداً لذوبان الجليد في ذاك الوقت من العام.

من جهته أشار روبي ماليت المشارك في وضع التقرير والباحث المتخصص في الجليد البحري في جامعة كوليدج لندن “مثلما لم يعد هناك طريق موثوق بها لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند1.5 درجة مئوية لا يوجد طريق موثوق بها لتجنب صيف خال من الجليد” مضيفاً: “لقد بدأنا نرى شيئاً لا يمكن إنقاذه”.

وبعد ثماني سنوات من درجات حرارة مرتفعة قياسياً سجلها الكوكب هناك أدلة متزايدة على أن المناطق الجليدية في العالم تذوب بمعدلات أكبر وأسرع بكثير مما توقع العلماء.

واختتم ماليت التقرير بالإشارة إلى أن هذا سيكون له تأثير عميق على منطقة تضم أكثر من4.5 ملايين نسمة وتواجه تآكلاً متزايداً لأن تغير المناخ يغذي رياحاً وأمواجاً أقوى.

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