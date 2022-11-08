موسكو: أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائي غير مقنعة وتثير الاستياء

نيويورك- سانا

أعربت موسكو عن استيائها من الأساليب غير المقنعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعاطيها مع “الملف الكيميائي” في سورية ، محذرة من تدهور سمعة المنظمة إذا لم تصحح أخطائها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله خلال جلسة مجلس الامن اليوم حول الملف الكيميائي في سورية : ” ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية ، وتجمع بياناتها عن بعد وبناء عليها تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمال الكبير، مع إعطاء الخيال أهمية للحصول على أدلة دامغة “.

وشدد بوليانسكي على أن هذه الأساليب “غير حاسمة” ، وتنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر مؤكداً انتهاج المنظمة معايير مزدوجة إضافة إلى عدم فاعلية “تحقيقاتها بأثر رجعي”.

ونبه بوليانسكي إلى أن تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصبح أمراً لا رجوع فيه دون قيامها بتصحيح الأخطاء وتوقف الانتهاكات السافرة التي ترتكبها.

ولفت بوليانسكي إلى أن رفض المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي كما طلب منه رئيس المجلس الحالي مندوب غانا في الأمم المتحدة كان متوقعا ، لأنه يخشى أن يتحمل علنياً المسؤولية عن الانتهاكات السافرة التي ارتكبتها الأمانة الفنية للمنظمة التي يترأسها.

وانتقد بوليانسكي امتناع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الرد حتى الآن على أسئلة روسيا بشأن تلك الانتهاكات، والتي وجهتها إليه منذ كانون الأول عام 2020 .

وكان مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة السفير بسام صباغ أكد في وقت سابق أن السعي المحموم للدول الغربية ، وصرارها على عقد جلسات لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سورية لتكرار السرديات الإتهامية ذاتها أمر غير مقبول ، ولا يتناسب مع واجب أنه كان الأجدى عقد جلسات حول النتائج الكارثية للإجراءات القسرية التي تفرضها هذه الدول على سورية.

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