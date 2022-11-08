القوات الكندية تعلن مقتل ضابط تابع لها في بغداد

أوتاوا-سانا

أعلنت القوات الكندية اليوم مقتل أحد ضباطها في ظروف غامضة بالعاصمة العراقية بغداد.

واكتفت القوات الكندية بالقول في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على تويتر: إن لكابتن إريك تشيونغ عضو القوات المسلحة الكندية توفي السبت الماضي في ظروف “لا صلة لها بميدان القتال” دون أن توضح ماهية هذه الظروف والمزيد من التفاصيل لافتة إلى أن القوات الكندية تجري تحقيقاً في ظروف الوفاة.

وكان تشيونغ ضابط عمليات في مقر قيادة مجموعة اللواء الكندي 38 ومقره في وينيبيغ مانيتوبا ويعمل في بغداد كمسؤول تنفيذي لمديرية الاتصالات الاستراتيجية لقوة العمل المشتركة-عملية العزم الصلب.

وفي وقت سابق اليوم قُتل أمريكي بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين استهدفوا سيارته ضمن شارع الصناعة وسط بغداد.

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