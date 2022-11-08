إيران تضبط شحنة أسلحة متجهة نحو محافظة سيستان

طهران-سانا

ضبط حرس الحدود الإيراني اليوم شحنة أسلحة على الحدود الجنوبية الشرقية متجهة إلى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأفادت المصادر التابعة لحرس الحدود في المحافظة الإيرانية بأن الشحنة المضبوطة تحتوي على كميات كبيرة من المسدسات ومخازن الأسلحة والذخيرة من خارج البلاد حيث تم اعتقال المتورط بعملية نقل الأسلحة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في محافظة آذربيجان الغربية، كان من المقرر استخدامها لارتكاب عمليات قتل خلال أعمال الشغب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency