طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة متوقعة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً بارداً ومتقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.

الرياح شمالية شرقية بالمناطق الشمالية الغربية والوسطى وجنوبية شرقية على المناطق الشمالية الشرقية وجنوبية غربية بالمناطق الجنوبية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..