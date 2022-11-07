مصرع سبعة أشخاص وإصابة 18 إثر اصطدام حافلة بشاحنتين شرقي تركيا

أنقرة-سانا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح بينهم إصابات بالغة، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنتين شرقي تركيا اليوم.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن محافظ اغري، حيث وقع الحادث قوله: إن “النيران اشتعلت في حافلة ركاب بعد أن اصطدمت بشاحنتين في منطقة قريبة من الحدود الأرمينية، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، بينهم اثنان إصابتاهما بالغة”.

وأظهرت صور تلفزيونية دخاناً كثيفاً يتصاعد في المكان عقب اشتعال الحافلة.

وعلى إثر الحادث تم نشر عدد كبير من العاملين الصحيين ورجال الإطفاء والشرطة في المكان، في الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات في أسباب الحادث وملابساته.

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