الدول الغربية تواصل دعمها العسكري والمالي للنظام الأوكراني

كييف-سانا

تواصل الدول الغربية تقديم دعمها العسكري والمالي للنظام الأوكراني الذي كشف اليوم عن استلامه منظومات دفاع جوية من ثلاثة بلدان.

وأعلن وزير دفاع النظام الأوكراني اولكسي رزنيكوف في تغريدة على موقع تويتر وصول منظومات الدفاع الجوية من طرازي “ناسامس” و”اسبيد” المضادة للطائرات من كل من الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا.

وكانت الولايات المتحدة أقرت أمس بأنها أرسلت إلى أوروبا وأوكرانيا أكثر من 16 ألف عسكري وأكثر من 63 ألف نظام مضاد للدبابات ومليون قذيفة مدفعية.

وتواصل الولايات المتحدة ودول الغرب دعم نظام كييف بالأسلحة والأموال، وهو ما حذرت منه روسيا مراراً ، معتبرة أن ذلك يسهم في تصعيد الموقف وتأزيم الأمور بشكل أكبر.

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