SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم وطوباس

صورة أرشيفية

2022-11-07

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ثلاثة فلسطينيين من طولكرم وطوباس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم كما اعتقلت آخر في بلدة تياسير شمال شرق طوباس.

ومن جهة أخرى احتجزت قوات الاحتلال وفداً من وزارة التربية الفلسطينية ودبلوماسيين أجانب قرب قرية التبان جنوب الخليل وذلك خلال تواجدهم بجولة دعم للطلبة والمعلمين ضد اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحقهم في مدارس مسافر يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم عشرين فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved