قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم وطوباس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ثلاثة فلسطينيين من طولكرم وطوباس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم كما اعتقلت آخر في بلدة تياسير شمال شرق طوباس.

ومن جهة أخرى احتجزت قوات الاحتلال وفداً من وزارة التربية الفلسطينية ودبلوماسيين أجانب قرب قرية التبان جنوب الخليل وذلك خلال تواجدهم بجولة دعم للطلبة والمعلمين ضد اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحقهم في مدارس مسافر يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم عشرين فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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