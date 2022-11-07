بيسكوف: روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا، إلا أنه ليس هناك فرصة لمواصلة المفاوضات حتى الآن؛ لأن نظام كييف أغلق هذا الملف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: لقد قلنا مراراً وتكراراً إن الجانب الروسي يظل منفتحاً لتحقيق أهدافه من المفاوضات، لكننا كذلك لفتنا انتباه الجميع أكثر من مرة إلى حقيقة أننا في الوقت الراهن لا نرى مثل هذا الاحتمال؛ حيث تم إغلاق هذا الملف من قبل كييف التي لا تريد استمرار أي مفاوضات مع الجانب الروسي.

من جهة ثانية رد بيسكوف على أنباء نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات مزعومة بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين روس كبار بالقول: إن “وسائل الإعلام الغربية تنشر الكثير من الأخبار الكاذبة” مضيفاً: “ليس لدينا ما نقوله عن هذه المنشورات، هناك الكثير من الأكاذيب تنشرها الصحف الأنكلوسكسونية لذلك في هذه الحالة يجب طلب المعلومات من الصحيفة أو البيت الأبيض”.

وفي وقت سابق زعمت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر لها أن سوليفان أجرى محادثات سرية مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.

إلى ذلك أوضح بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة شرق آسيا التي ستعقد خلال الشهر الحالي، وقال: “هذه الرحلة ليست قيد التخطيط”.

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