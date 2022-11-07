غوتيريش: على العالم التضامن في مجال المناخ أو مواجهة الانتحار الجماعي

القاهرة-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم دعوته العالم إلى التعاون إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مؤكداً أن “العالم مخير بين التضامن لمواجهة هذا التحدي أو السير نحو الانتحار الجماعي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله أمام مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) المنعقد في شرم الشيخ المصرية: “يجب إقامة عهد تاريخي بين الاقتصادات المتطورة والناشئة بالتضامن الجماعي لإنهاء الارتهان لمصادر الطاقة الأحفورية، ووقف بناء المحطات العاملة بالفحم، والتوصل إلى طاقة مستدامة تكون في متناول الجميع”، مشدداً على “أن الأزمات الطارئة اليوم لا ينبغي أن تشكل حجة للتراجع أو العودة عن الالتزامات، وخصوصاً أن نزاعات كثيرة في العالم مرتبطة بالفوضى المناخية”.

وأوضح غوتيريش أن “كوكبنا يقترب سريعاً من نقاط اللاعودة التي ستجعل من الفوضى المناخية غير قابلة للعكس”، معرباً عن أسفه لأننا “بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا، ويجب ألا ننسى أن حربنا على الطبيعة هي بحد ذاتها انتهاك هائل لحقوق الانسان”.

ودعا غوتيريش إلى بذل المزيد لمساعدة أكثر الدول ضعفاً لمواجهة الخسائر والأضرار التي تكبدتها جراء العواصف والفيضانات وموجات الجفاف والظواهر القصوى الأخرى التي تتكاثر، وقال: “التوصل إلى نتائج ملموسة على صعيد الخسائر والأضرار سيشكل اختباراً لتعهدات الحكومات لنجاح (كوب 27)”.

وكانت فعاليات مؤتمر (كوب 27 للمناخ) والذي يأتي في إطار محاولات إعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته بدأت أمس في مصر بمشاركة 200 دولة.

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