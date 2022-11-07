معرض (إبن البلد) للفنان التشكيلي بسام الدبس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كازاخستان: الجولة الجديدة للاجتماع الدولي حول سورية بصيغة أستانا نهاية الشهر الحالي
2022-11-07
مباحثات سورية عمانية حول سبل تعزيز الاستثمار المشترك
2022-11-07
مذكرة تعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية بين سورية وإيران
2022-11-06
خاجي وفيرشينين يبحثان الأوضاع في سورية والمنطقة
2022-11-06
سورية باجتماع مجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: عدائية أمريكا تمثل إرهاباً اقتصادياً على الشعوب
2022-11-06
حضارة سورية وتقاليدها في أمسية نظمتها جمعية زنوبيا في أستراليا
2022-11-05
بمشاركة سورية.. افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد
2022-11-04
محليات
أمطار غزيرة تتسبب باختناقات في عدد من شوارع محافظة اللاذقية
2022-11-07
إخماد حريقين في منزلين بالسويداء
2022-11-07
ندوة توعوية في حمص ضمن الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان
2022-11-07
تجهيز مطمر نفايات جديد لرفع الضرر عن المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء
2022-11-07
بمشاركة 21 دولة… النادي الدبلوماسي في سورية يقيم البازار الخيري الدولي السبت القادم
2022-11-07
ضبط منشأة مخالفة لصناعة البسكويت في المدينة الصناعية بحسياء
2022-11-07
الزراعة تصدر بطاقة لتنظيم آلية توزيع مواد الدعم للفلاحين
2022-11-07
رياضة
المدرب حسام السيد: المنتخب بحاجة إلى دماء جديدة تعيد الثقة إلى جمهور الكرة السورية
2022-11-07
الدنماركي رون يتوج بلقب بطولة باريس للتنس
2022-11-07
أستون فيلا يهزم مانشستر يونايتد
2022-11-07
الفارس شادي غريب بطلاً للجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز
2022-11-06
منتخب سورية لكرة القدم يفوز على منتخب السعودية ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً
2022-11-06
ليفربول يهزم توتنهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2022-11-06
باير ليفركوزن يفوز على يونيون برلين في الدوري الألماني
2022-11-06
اقتصاد
الزراعة تبحث مع مستوردي الأسمدة سبل التعاون لدعم المحاصيل وتوفير احتياجاتها
2022-11-07
الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من إجراءات ضد مشروع قانون (خفض التضخم الأمريكي)
2022-11-07
الروبل الروسي يسجل ارتفاعاً مقابل الدولار
2022-11-07
انخفاض الأسهم الأوروبية
2022-11-07
تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
2022-11-07
تراجع أسعار النفط
2022-11-07
ألمانيا ترصد 83 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة
2022-11-06
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الشريط الإخباري
أمام الرئيس الأسد.. عدد من السفراء السوريين الجدد يؤدون اليمين القانونية
بمشاركة 21 دولة… النادي الدبلوماسي في سورية يقيم البازار الخيري الدولي السبت القادم
الدفاع الروسية: قواتنا صدت محاولات تقدم أوكرانية على محاور كوبيانسك وكراسنو ليمانسك ونيكولاييف
الزراعة تصدر بطاقة لتنظيم آلية توزيع مواد الدعم للفلاحين
وزارة الدفاع: تصفية الحقوق المالية لدفعة من الجرحى المستفيدين من قانون تعدد الإصابة
انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء ماطرة في المناطق الساحلية
مذكرة تعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية بين سورية وإيران
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 43 صهريجاً معبأة بالنفط من حقول الجزيرة
صوران.. آخر محطة للعيادات المتنقلة للتقصي عن السرطان في حماة
معرض (إبن البلد) للفنان التشكيلي بسام الدبس
2022-11-07
تصوير: إسماعيل زين الدين
(إبن البلد) معرض تشكيلي في السويداء
2022-11-07
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