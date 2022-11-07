روسيا تحث أرمينيا وأذربيجان للامتناع عن زعزعة استقرار الوضع بينهما

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تزعزع استقرار الوضع بين البلدين.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله رداً على سؤال حول رد فعل الكرملين على أنباء تجدد تبادل إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان: إننا نواصل حث البلدين على الامتناع عن أي أعمال وخطوات، يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أيلول الماضي بعد اشتباكات بين الطرفين.

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