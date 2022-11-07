الزراعة تبحث مع مستوردي الأسمدة سبل التعاون لدعم المحاصيل وتوفير احتياجاتها

دمشق-سانا

آلية تأمين الأسمدة المطلوبة وفق احتياجات الخطة الزراعية، ودور القطاع الخاص لجهة التعاون مع القطاع الحكومي لدعم ذلك، أبرز محاور لقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع عدد من مستوردي الأسمدة.

وبين الوزير قطنا أن الحكومة ملتزمة بتأمين كامل احتياجات مسلتزمات المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح من بذار وسماد ومحروقات، لافتاً إلى دور القطاع الخاص في تأمين احتياجات بقية المحاصيل والأشجار المثمرة مع الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمليات الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أنه تم تأمين جزء من الاحتياجات المتعلقة بالأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، وضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين بقية الكميات المطلوبة، بهدف توفيرها للفلاحين في المواعيد المناسبة.

من جانبهم قدم عدد من المستوردين شرحاً حول الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم، والتشارك بوضع مقترحات الحلول لتجاوزها.

غصوب عبود

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