SCS-NET

إعلان أسماء المقبولين في مفاضلة الموازي لمعهدي التربية الفنية والموسيقية

2022-11-07

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية أسماء المقبولين في معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية في كل المحافظات بموجب مفاضلة التعليم الموازي للعام الدراسي 2022-2023.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي للطلاب المقبولين بدأ صباح اليوم، ويستمر حتى الأول من الشهر القادم، مشيرة إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة .

وكانت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية أعلنت في الـ 18 من تشرين الأول الماضي عن تقديم طلبات مفاضلة التعليم الموازي الخاصة بمعهدي “التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية” و “لتربية الموسيقية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي لمفاضلة ملء الشواغر

دمشق-سانا أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي لمفاضلة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved