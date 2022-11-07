إعلان أسماء المقبولين في مفاضلة الموازي لمعهدي التربية الفنية والموسيقية

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية أسماء المقبولين في معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية في كل المحافظات بموجب مفاضلة التعليم الموازي للعام الدراسي 2022-2023.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي للطلاب المقبولين بدأ صباح اليوم، ويستمر حتى الأول من الشهر القادم، مشيرة إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة .

وكانت مديرية التدريب والتأهيل التربوي في وزارة التربية أعلنت في الـ 18 من تشرين الأول الماضي عن تقديم طلبات مفاضلة التعليم الموازي الخاصة بمعهدي “التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية” و “لتربية الموسيقية”.

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