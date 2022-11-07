وفاة مواطن وإصابة آخر بالاختناق جراء حريق في مستودع اسفنج بمدينة حماة

حماة-سانا

توفي مواطن وأصيب آخر بالاختناق جراء اندلاع حريق في مستودع وورشة صغيرة لصناعة الاسفنج بحي باب قبلي في مدينة حماة.

وذكر قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن في تصريح لمراسل سانا أن مواطناً توفي اختناقاً أثناء نومه في المستودع إثر اندلاع النيران ليل أمس، فيما أصيب ابنه بحالة اختناق خلال محاولته انقاذ أبيه وتم إسعافه إلى المشفى وتقديم العلاج اللازم له.

ولفت الحسن إلى أن خطورة الحريق الذي سيطرت عليه طواقم الإطفاء لدى الفوج تمثلت بوجود كميات من الاسفنج والمواد الأولية اللازمة في تصنيعه، وهي سريعة الاشتعال إضافة إلى وجود عشرات أسطوانات الغاز المنزلي في المستودع، والتي حرص رجال الإطفاء على ترحيلها وإبعادها عن ألسنة اللهب، تحسباً من انفجارها ما كان يهدد بوقوع كارثة وأضرار مادية فادحة علاوة على تهديد سلامة الأهالي المقيمين بالجوار، مشيراً إلى أنه تم إخماد الحريق دون تحديد أسباب اندلاعه.

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