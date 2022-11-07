عقار لتعديل الجينات يحقق نتائج واعدة في علاج قصور القلب

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية أن العقار الذي يعدل الحمض النووي في جسم الإنسان رفع الآمال في علاج مرض قصور القلب الخطير.

ووفق شبكة سكاي نيوز أظهرت الدراسة التي تم الكشف عن نتائجها في مؤتمر جمعية القلب الأميركية بشيكاغو أن عقار (NTLA 2001) التجريبي، الذي يعدل الحمض النووي في الجسم دون الحاجة إلى إزالة أي نسيج يفتح الأبواب أيضاً أمام معالجة مجموعة من الأمراض، بما فيها العمى وارتفاع الكوليسترول وحتى فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وبين البروفيسور جوليان غيلمور أحد المشاركين في الدراسة أن “هذه أول تجربة بشرية على الإطلاق لتحرير الجينات في الجسم الحي، وقد أثبتت أنها ممكنة وآمنة أيضاً”، مشيراً إلى أن جرعة واحدة من العقار عبر الوريد ساعدت في وقف تطور قصور القلب، وأدت إلى تحسن حالة المرضى.

ويعتمد العقار على تقنية الهندسة الوراثية الحائزة جائزة نوبل والمعروفة باسم (كريسبر)، وقد تمت تجربته في علاج 12 مريضاً بقصور القلب.

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