مجلة مجمع اللغة العربية… عدد غني بالدراسات والأبحاث حول اللغة العربية والتعريب

دمشق-سانا

تضمن العدد الجديد من مجلة مجمع اللغة العربية الفصلية بدمشق عدداً من الموضوعات والأبحاث المهمة في مجالات اللغة والتعريب والمصطلحات والترجمة وأعلام الحضارة العربية والإسلامية، إضافة إلى عدد من قرارات المجمع في الألفاظ والأساليب.

واحتوت المجلة الجزأين الأول والثاني من المجلد الخامس والتسعين الذي تضمن معجم المشترك اللغوي العربي السامي ومعظم الألفاظ القديمة المشتركة بين العربية ومجموعة اللغات السامية للدكتور عبد الإله نبهان.

وتضمنت المجلة عددا من البحوث والدراسات منها (الترجمة ومعرفة الآخر) للدكتور مروان المحاسني و(نظرات في العلاقة بين الدراسة الأدبية والنظرية والنقد) للدكتورين يوسف أبو العدوس وفؤاد عبد المطلب، وكتب الدكتور محمد جمعة الدربي عن (الجهود المعجمية لعبد القادر البغدادي) وجاء بحث الدكتور عباس الجراخ بعنوان (يعقوب بن أحمد النيسابوري) ومحاولات تفسير منشأ الحرارة الشمسية للدكتور سائر بصمه جي، بينما جاءت دراسة الدكتور عبد النبي اصطيف في التلقي الإيجابي الاستلهامي.

أما باب المقالات والآراء فشمل (بين اللغة والناس) للدكتور مازن المبارك و(من الكلمات العجيبة.. وراء) للدكتور مكي الحسني، بينما كتب الدكتور رفعت هزيم مقالاً بعنوان (الكشكول اللغوي-2)، وجاءت دراسة الدكتور عيسى العاكوب بعنوان (عبد الإله نبهان والإيذان بالخلاص قبل الأوان).

وركز عدد من المحاضرات والدراسات التي تضمنتها المجلة على اللغة العربية وتعريب التعليم الطبي.. مرشد الخاطر نموذجا.. للدكتور أحمد بوبس إضافة إلى عدد من قرارات المجمع في الألفاظ والأساليب.

يشار إلى أن المجلة تهدف إلى المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب الآداب والعلوم والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة ووضع المصطلحات العلمية والأدبية والحضارية، ودراستها وفق منهج محدد والسعي لتوحيدها في جميع الأقطار العربية.

شذى حمود

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