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الفارس شادي غريب بطلاً للجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

2022-11-06

أبوظبي-سانا

توج الفارس شادي غريب بلقب الجائزة الكبرى ببطولة العين الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وحصل غريب على لقب الجائزة الكبرى بعد حلوله في المركز الأول لمسابقة الفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 145 سم.

كما حقق فرساننا نتائج جيدة في البطولة ذاتها حيث أسفرت منافسات البطولة التي امتدت لثلاثة أيام عن فوز الفارس أسامة زبيبي بالمركز الثاني لفئة الشباب وفي منافسات اليوم الثاني حل الفارس ليث غريب في المركز الثاني لمباراة الجوكر ارتفاع 125 سم.

كما حل الفارس فائق أبو كلام في المركز الرابع لمباراة فئة الشباب والفارس ليث غريب في المركز السادس لنفس الفئة.

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