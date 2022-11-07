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ألمانيا ترصد 83 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة

2022-11-06

برلين-سانا

رصدت ألمانيا 83 مليار يورو في إطار خطة لتعويض ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للعام 2023 إثر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياساتها المعادية لروسيا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن قيمة الخطة المذكورة تبلغ 200 مليار يورو حسب مسودة أقرها البرلمان الألماني في تشرين الأول الماضي حيث تم تأسيس صندوق خاص لإنقاذ الاقتصاد الألماني من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الغربية ضد روسيا.

ولا تزال أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط إذ تشهد الإمدادات من روسيا اضطرابات بسبب العقوبات والقيود الغربية المفروضة على موسكو.

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