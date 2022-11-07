الولايات المتحدة تقر بإرسال إمدادات عسكرية ضخمة إلى أوروبا

واشنطن-سانا

أقرت الولايات المتحدة بأنها أرسلت إلى أوروبا وأوكرانيا، أكثر من 16 ألف عسكري، وأكثر من 63 ألف نظام مضاد للدبابات ومليون قذيفة مدفعية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قيادة النقل في القوات الأمريكية ترانسكوم قولها في بيان اليوم: “تم نقل مع نهاية تشرين الأول الماضي أكثر من 84.1 ألف طن من الآليات والمعدات العسكرية، حيث بدأت في تسليم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا في الـ 21 من كانون الماضي وتتم مواصلة عمليات التسليم” مشيراً إلى أنه في الثالث من شهر شباط الماضي، بدأ نقل القوات المسلحة المتمركزة في الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وكشفت البيانات أيضاً أن ترانسكوم نفذت حتى الـ 30 من تشرين الأول 845 رحلة جوية و47 للسفن و114 قطاراً وأكثر من 3.4 ألف شاحنة لنقل أسلحة ومعدات وأفراد عسكريين إلى القارة الأوروبية بما في ذلك أوكرانيا، وفي الإجمال تم نقل أكثر من 68.2 مليون طلقة للأسلحة النارية و202 نظام مدفعية وأكثر من 4.1 آلاف منظومة دفاع جوي و46 رادار و15 مروحية و26 زورق دورية.

وتواصل الولايات المتحدة دعم نظام كييف بالأسلحة والأموال، وهو ما حذرت منه روسيا مراراً معتبرة أن ذلك يسهم في تصعيد الموقف وتأزيم الأمور بشكل أكبر.

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