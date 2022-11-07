منتخب سورية لكرة القدم يفوز على منتخب السعودية ببطولة غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً

الرياض-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم على منتخب السعودية بهدفين لهدف ضمن دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً المقامة في مدينة جدة السعودية.

وسجل هدفي منتخبنا محمود الأسود ومحمد ريحانية ليصبح رصيد منتخبنا 3 نقاط ضمن المجموعة الثانية بانتظار مباراة البحرين والسعودية في ختام الدور الأول لتحديد المراكز الثلاثة.

وكان منتخبنا خسر أمام منتخب البحرين بهدف مقابل هدفين في افتتاح مشاركته بالبطولة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات عمان وقطر ولبنان، وينص نظام البطولة على أن تلعب منتخبات المجموعتين الأولى والثانية بالبطولة فيما بينها بالدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل بنهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية ويلعب الخاسران من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي المنتخبان اللذان حلا بالمركز الثالث من دور المجموعات لتحديد المركزين الخامس والسادس.

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