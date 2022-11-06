مونودراما (ليلة أخيرة) عرض مسرحي يرصد تناقضات النفس الإنسانية في ثقافي حمص

حمص-سانا

احتضنت قاعة الأديب سامي الدروبي اليوم العرض المسرحي مونودراما “ليلة أخيرة”، الذي نظمته جمعية المسرح في اتحاد الكتاب بالتعاون مع فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب، ومديرية الثقافة بحمص بحضور نخبة من محبي المسرح وإعلامه بحمص.

العرض يحكي عن بائع كتب مستعملة يدخل إلى بيته هربا من القذائف، ثم يبدأ الحديث مع زوجته خديجة عن زوجاته الثلاث السابقات، ودوافهن الوهمية للهرب منه إلا أن السبب الحقيقي هو عدم قدرته على الإنجاب.

وينتهي العمل برغبة البطل بالإنتقام بقتل زوجته لكنه يتراجع في اللحظات الأخيرة عندما يصحو الضمير داخله.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين كاتب ومخرج العمل محمد الحفري أن هذا العرض ينتمي إلى المونودراما ويعتمد على الممثل الواحد وقدرته الاستثنائية في تجسيد شخصيات كثيرة.

وأضاف أن العرض يسلط الضوء على حياة عباس ذلك الشخص الذي يحلم أن يكون لديه طفل و تأثير هذه الرغبة على تصرفاته وحياته.

بدوره الممثل مدين رحال الذي جسد شخصية عباس، لفت إلى أن الشخصية تحمل تناقضات النفس البشرية، فلديه يكمن الخير والشر تقسو عليه الحياة فيقسو على زوجاته لكن عندما يصحو يشعر بنداء الضمير ويتراجع عن قتل زوجته ثم يبحث عنها وهي رسالة أن الإنسان دائما يبحث عن الأمان والسلام بعيدا عن الدمار والحروب.

وبينت رئيسة فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب الأديبة أميمة ابراهيم أن طاقم “ليلة أخيرة” حاول إيصال عدة أفكار وقضايا مصيرية بقالب غلبه التراجيديا، لافتة إلى أن للمونودراما جمهورها في حمص وفرع الاتحاد سيعرض عدة مسرحيات من هذا النوع خلال الفترة القادمة.

لارا أحمد

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