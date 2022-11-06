مذكرة تعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية بين سورية وطهران

طهران-سانا

وقع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، ومركز الدراسات السياسية والدولية في الخارجية الإيرانية اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وتتضمن المذكرة التي وقعها في العاصمة الإيرانية طهران مدير المعهد السفير الدكتور عماد مصطفى، مع نائب رئيس المركز الإيراني للشؤون العلمية بوزارة الخارجية الإيرانية الدكتور محمد تقي حسيني تبادل الأكاديميين والمتحدثين في المؤتمرات، والخبراء والباحثين والمواد التعليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة والخبرة والأساليب الحديثة المتعلقة بتدريب الكوادر الدبلوماسية.

وتشمل المذكرة أيضاً تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية وإمكانية تنظيم الاجتماعات والدراسات التي يمكن عقدها بالتناوب بين دمشق وطهران حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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