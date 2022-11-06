الصين: على كندا التوقف عن تسييس القضايا بين البلدين

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لما تقوم به كندا من تعطيل للتعاون التجاري المنتظم، بين شركات البلدين بحجة الأمن الوطني.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان رداً على استفسار إعلامي، بشأن طلب كندا مؤخراً من ثلاث شركات صينية سحب استثماراتها في شركات معادن كندية: “إنه يتعين على الجانب الكندي أخذ المخاوف الصينية على محمل الجد، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية، وخلق بيئة عمل نزيهة وعادلة وشفافة وغير تمييزية للمستثمرين من الصين والبلدان الأخرى.

وأضاف البيان: “إن الصين ستتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحماية المصالح والحقوق الشرعية للشركات الصينية”، مؤكداً أن “استثمار الشركات الصينية في قطاع المعادن الكندي هو نشاط تجاري يقوم على مبادئ اقتصاد السوق، واحتياجات تنمية الشركات”.

ولفت البيان إلى “أن الجانب الكندي، وعن طريق تعميم مفهوم الأمن الوطني، وضع العراقيل الزائفة، وانتهك قواعد السوق، كما أضر بالمصالح التجارية للشركات الصينية والكندية ذات الصلة، وبالتالي أضعف ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الاستثمار الكندية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency