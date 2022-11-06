نصوص وقصائد متنوعة ضمن لقاء أدبي في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس

طرطوس-سانا

ضمن نشاطات وبرامج فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس، أقيم اليوم لقاء أدبي في صالة الاتحاد شارك فيه مجموعة من الشعراء.

وبين رئيس فرع اتحاد كتاب العرب في طرطوس منذر عيسى لمراسل سانا أن نشاط اليوم جاء بمشاركة الشاعر فؤاد نعيسة الذي يملك سمعة كبيرة على مستوى القصيدة الكلاسيكية، وقصيدة شعر التفعيلة، والقاص والروائي الدكتور محمد الحاج صالح، والشاعرة ليندا إبراهيم.

الشاعر فؤاد نعيسة الذي يكتب القصيدة الوجودية الحياتية، ويرصد من خلالها التجارب العميقة المتفردة التي تدخل في أعماق نفسه، ألقى ثلاث قصائد من شعر التفعيلة (ملاح) و(ملاح آخر)، وعبر بقصيدته (مصير) عن الإنسان الذي يلهث وراء الأشياء منذ ولادته رغم صعوبات الحياة، ويبقى واقفاً وينتهي إلى قرار معين.

بدوره الدكتور محمد الحاج صالح وهو قاص وروائي وفنان تشكيلي، شارك بقصة واحدة بعنوان (ذات الشعر الأحمر)، وتدور أحداثها حول فتاة التقاها قبل ثلاثين عاماً، وعاد والتقاها مرة أخرى بالمكان نفسه والطريق نفسه ودار حديث وحوار بينهما أشبه بالخيال والحلم.

وألقت الشاعرة ليندا إبراهيم نصاً صوفياً، ومجموعة من القصائد ضمن الموضوعات الوجدانية المتعلقة بالوطن والحب وبالوجدانيات العامة والشأن العام، فهي تكتب ما يختلج نفسها وروحها، ومنها (مدونة التراب) إضافة إلى نصوص أخرى تندرج ضمن شعر الحب ونصوص قصيرة غير معنونة.

ذوالفقار أبوغبرا

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